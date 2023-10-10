«Амур» хочет выменять нападающего Дамира Жафярова у «Ак Барса»

Сегодня, 10 октября, издание Metaratings сообщает о том, что хабаровский «Амур» желает выменять нападающего Дамира Жафярова у казанского «Ак Барса».

Отмечается, что руководство дальневосточного клуба готово повысить хоккеисту заработную плату, в случае успешного обмена.

В текущем сезоне Жафяров сыграл девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, и стал автором одной заброшенной шайбы. С 28 сентября он ни разу не выходил на лёд.

Ранее сообщалось, что наставник казанского клуба Зинэтула Билялетдинов не желает продолжать работу с хоккеистом.