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«Амур» хочет выменять нападающего Дамира Жафярова у «Ак Барса»

Минувший сезон форвард выступал за СКА.
10 октября 2023 09:36
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 10 октября, издание Metaratings сообщает о том, что хабаровский «Амур» желает выменять нападающего Дамира Жафярова у казанского «Ак Барса».

Отмечается, что руководство дальневосточного клуба готово повысить хоккеисту заработную плату, в случае успешного обмена.

В текущем сезоне Жафяров сыграл девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, и стал автором одной заброшенной шайбы. С 28 сентября он ни разу не выходил на лёд.

Ранее сообщалось, что наставник казанского клуба Зинэтула Билялетдинов не желает продолжать работу с хоккеистом.

источник: Metaratings.ru
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