The Score включил десять россиян в топ-100 лучших игроков НХЛ, Овечкин — вне первой 30-ки

The Score составил список лучших игроков НХЛ на данный момент.

Отметим, что в топ-100 вошли десять российских хоккеистов. Лучшим из них стал форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Он расположился на восьмом месте. Возглавил рейтинг канадский игрок «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

В 20-ку лучших также попали два уроженца Новокузнецка: нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (16-я позиция) и голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин (20-я).

Отметим, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал лишь 34-м.

Топ-100 игроков НХЛ по версии The Score:

1. Коннoр Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».

2. Натан Маккиннoн, «Колорадо Эвеланш».

3. Леoн Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз».

4. Остoн Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс».

5. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш».

6. Мэттью Ткaчук, «Флорида Пантерз».

7. Дaвид Пастрняк, «Бостон Брюинз».

8. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг».

9. Сидни Крoсби, «Питтсбург Пингвинз».

10. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»...

16. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»...

20. Илья Соpокин, «Нью-Йорк Айлендерс»...

28. Игорь Шeстёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»...

30. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»...

34. Александр Овeчкин, «Вашингтон Кэпиталз»...

40. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»...

48. Евгeний Малкин, «Питтсбург Пингвинз»...

63. Андрей Свeчников, «Каролина Харрикейнз»...

74. Михаил Сeргачёв, «Тампа-Бэй Лайтнинг»...

Сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.