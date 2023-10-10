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В Санкт-Петербурге подростки-хоккеисты изнасиловали клюшкой одноклубника

Кошмарные новости из Северной столицы.
В Санкт-Петербурге подростки-хоккеисты изнасиловали клюшкой одноклубника
10 октября 2023 11:14
автор: Виталий Стопин
автор фото: РИА Новости

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку после инцидента в одном из хоккейных клубов города. Дети обвиняются в тяжком преступлении против сверстника.

Как сообщает «Фонтанка», вечером 9 октября в отдел полиции позвонила женщина и сообщила, что после тренировки её 12-летнего сына избили и вставили клюшку в анус. В подтверждение своих слов она предоставила правоохранительным органам справку из больницы — врачи диагностировали у юноши травму прямой кишки.

Потерпевший рассказал, что после окончания тренировки он пошёл в раздевалку, куда за ним зашли все остальные игроки команды — 20 человек. Один из них преградил путь пострадавшему с вопросом «Куда ты лезешь?» После этого некоторые из игроков начали бросаться в мальчика мусором, а затем теннисным мячом. Потерпевший сделал своим обидчикам замечание, после чего началась драка. Ребята повалили пострадавшего на пол, начали душить, схватили за ноги. В какой-то момент толпа стянула с подростка штаны, а кто-то попытался засунуть ему клюшку в анус.

Об итогах проверки полицией будет сообщено позднее.

источник: «Фонтанка»
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