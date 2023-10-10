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«Амур» обыграл «Ладу» во втором домашнем матче подряд

Тольяттинский клуб проиграл в четвёртом матче кряду.
10 октября 2023 14:19
автор: Александр Поволоцкий

«Амур» на своём льду одержал победу над «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча в Хабаровске завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Шайбы забросили Евгений Кулик, Егор Коршков и Станислав Бочаров.

Накануне хабаровский клуб также одержал победу над тольяттинской командой (4:2).

Таким образом, «Амур» набирает 16 очков и поднимается на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» находится на четвёртое строчке с 20 очками в активе.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Амур» (Хабаровск) – «Лада» (Тольятти) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Кулик, 01:38; Коршков, 24:09; Бочаров, 37:27.

источник: «Советский спорт»
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