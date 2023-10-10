«Амур» обыграл «Ладу» во втором домашнем матче подряд

«Амур» на своём льду одержал победу над «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Очная встреча в Хабаровске завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Шайбы забросили Евгений Кулик, Егор Коршков и Станислав Бочаров.
Накануне хабаровский клуб также одержал победу над тольяттинской командой (4:2).
Таким образом, «Амур» набирает 16 очков и поднимается на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» находится на четвёртое строчке с 20 очками в активе.
КХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Амур» (Хабаровск) – «Лада» (Тольятти) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Кулик, 01:38; Коршков, 24:09; Бочаров, 37:27.
источник: «Советский спорт»