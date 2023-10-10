ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Ак Барс» вновь обыграл на выезде «Адмирал»

Команды провели два очных матча за три дня.
10 октября 2023 14:49
автор: Александр Поволоцкий

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Адмирал» и «Ак Барс».

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу казанской команды. Авторами голов «Ак Барса» стали Вадим Шипачёв (4-я минута), Никита Дыняк (13-я) и Дмитрий Яшкин (53-я).

В воскресенье, 8 октября, казанская команда обыграла соперника со счётом 2:1.

«Ак Барс» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 12 баллами находится на 11-й строчке.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Адмирал» (Владивосток) – «Ак Барс» (Казань) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Шипачёв, 03:51; Дыняк, 12:20; Яшкин, 52:06.

источник: «Советский спорт»
«Амур» обыграл «Ладу» во втором домашнем матче подряд
Тольяттинский клуб проиграл в четвёртом матче кряду.
10.10.2023 14:19
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В Санкт-Петербурге подростки-хоккеисты изнасиловали клюшкой одноклубника
В Санкт-Петербурге подростки-хоккеисты изнасиловали клюшкой одноклубника
Кошмарные новости из Северной столицы.
10.10.2023 11:14
Хоккей
автор: Виталий Стопин
The Score включил десять россиян в топ-100 лучших игроков НХЛ, Овечкин — вне первой 30-ки
The Score включил десять россиян в топ-100 лучших игроков НХЛ, Овечкин — вне первой 30-ки
Хоккеист проведёт свой 19-й сезон в лиге.
10.10.2023 11:13
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Агент Рендулича подтвердил предстоящий обмен нападающего из «Сочи» в СКА
Против трансфера выступили болельщики «леопардов».
10.10.2023 10:48
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Защитник московского «Динамо» Менелл заявил, что прогрессирует в изучении русского языка
Хоккеист потерял статус легионера в КХЛ.
10.10.2023 09:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Амур» хочет выменять нападающего Дамира Жафярова у «Ак Барса»
Минувший сезон форвард выступал за СКА.
10.10.2023 09:36
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Мне кажется, что я очень русский». Защитник «Амура» Ли рассказал, что полюбил в России
Хоккеист проводит в КХЛ второй сезон.
10.10.2023 09:16
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Защитник «Сочи» Корягин рассказал о совместной работе с Ларионовым в США
Хоккеист и тренер пересекались в сезоне 2011/2012.
10.10.2023 09:04
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Капитан «Сочи»: в КХЛ у легионера немного другое положение, нежели у русского игрока
С нынешнего сезона в одной команде КХЛ не может быть больше трёх иностранных хоккеистов.
10.10.2023 08:19
Хоккей
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.