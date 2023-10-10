«Ак Барс» вновь обыграл на выезде «Адмирал»

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Адмирал» и «Ак Барс».
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу казанской команды. Авторами голов «Ак Барса» стали Вадим Шипачёв (4-я минута), Никита Дыняк (13-я) и Дмитрий Яшкин (53-я).
В воскресенье, 8 октября, казанская команда обыграла соперника со счётом 2:1.
«Ак Барс» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 12 баллами находится на 11-й строчке.
КХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Адмирал» (Владивосток) – «Ак Барс» (Казань) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы: Шипачёв, 03:51; Дыняк, 12:20; Яшкин, 52:06.
источник: «Советский спорт»