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Североамериканский журналист считает, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Россиянин отстаёт от канадца на 72 шайбы.
10 октября 2023 16:22
автор: Степан Шереметьев

Журналист The Hockey Writers Руперт МакДональд поделился мнением о российском капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Хотя у него уже есть Кубок Стэнли, мотивация не беспокоит Овечкина, учитывая, что он отстаёт всего на 72 гола за карьеру от лидера НХЛ Уэйна Гретцки (894). Учитывая, что до конца его контракта осталось три сезона, есть много оснований полагать, что он достигнет своей цели», - говорится в материале.

Напомним, что в декабре 2022 года Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по заброшенным шайбам. В настоящее время у него 822 гола. Рекордсменом является четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 точных броска за карьеру в лиге.

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