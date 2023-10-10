Браташ объяснил поражение «Лады» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (0:3)в Чемпионате КХЛ.

«Ключевыми стали моменты, когда соперник нам забил голы. Я недоволен, как можно быть довольным, если мы проиграли 0:3? Недоволен, расстроен, но буду объективен — сил у ребят оставалось все меньше и меньше. Победная серия потребовала от ребят игры на пределы возможностей, поэтому я и боялся этой поездки — нам все же не хватило того заряда и тех сил, которые позволяли нам выгрызать очки раньше», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

Очная встреча в Хабаровске завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Шайбы забросили Евгений Кулик, Егор Коршков и Станислав Бочаров.

Накануне хабаровский клуб также одержал победу над тольяттинской командой (4:2).