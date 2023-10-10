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Браташ объяснил поражение «Лады» в матче с «Амуром»

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хабаровчан.
10 октября 2023 16:39
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (0:3)в Чемпионате КХЛ.

«Ключевыми стали моменты, когда соперник нам забил голы. Я недоволен, как можно быть довольным, если мы проиграли 0:3? Недоволен, расстроен, но буду объективен — сил у ребят оставалось все меньше и меньше. Победная серия потребовала от ребят игры на пределы возможностей, поэтому я и боялся этой поездки — нам все же не хватило того заряда и тех сил, которые позволяли нам выгрызать очки раньше», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

Очная встреча в Хабаровске завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Шайбы забросили Евгений Кулик, Егор Коршков и Станислав Бочаров.

Накануне хабаровский клуб также одержал победу над тольяттинской командой (4:2).

источник:
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