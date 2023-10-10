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«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в КХЛ

Встреча прошла в Уфе.
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в КХЛ
10 октября 2023 19:12
автор: Александр Кожевников
автор фото: ХК "Салават Юлаев"

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист».

Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артём Пименов, Динар Хафизуллин, Сергей Шмелёв и Александр Хмелевски.

В составе «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Брукс Мэйсек.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала третьей в последних пяти встречах. «Автомобилист» потерпел первое поражение в последних пяти матчах.

источник: «Советский спорт»
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