«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в КХЛ

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист».

Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артём Пименов, Динар Хафизуллин, Сергей Шмелёв и Александр Хмелевски.

В составе «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Брукс Мэйсек.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала третьей в последних пяти встречах. «Автомобилист» потерпел первое поражение в последних пяти матчах.