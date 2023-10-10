Георгий Белоусов: у Панарина телефон кнопочный, ему не дописаться, не дозвониться

Форвард «Сибири» Георгий Белоусов рассказал о друге детства – нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине.

«Артемий – простой парень. Мне сложно сказать, изменился ли он за годы жизни в США. Сейчас меньше стали общаться, у него ещё телефон, на который не дописаться, не дозвониться. Бзик у него такой, ходит с кнопочным. Я ему в Америку не собираюсь звонить. У него денег много — пусть и звонит», - цитирует Белоусова «РБ-Спорт».

Также игрок «Сибири» заявил, что Панарин предпочитает абстрагироваться от интернета и не читать новостей. По словам Белоусова, Артемий думает только о хоккее.