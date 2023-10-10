ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Леонид Тамбиев: хоккей – рефлекторный вид спорта, надо доверять своим рефлексам в завершении

«Адмирал» сегодня был бит «Ак Барсом».
10 октября 2023 21:21
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:3).

«Плохое начало – в принципе, то же самое, что было в предыдущем матче. Плохая реализация моментов, много думаем. Хоккей – рефлекторный вид спорта, надо доверять своим рефлексам в завершении. Это то, о чем я говорил ребятам – завершение в этих двух матчах хромает. Нанести больше 80 бросков за две игры и забить один гол – наверное, это маловато», - цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» с 12 очками занимает 11-е, предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (23) поднялся на вторую строчку.

источник: КХЛ
«На выезде мы провели 11 матчей, где-то это должно было сказаться». Заварухин – об 1:4 от «Салавата»
Уральцы продолжают опережать уфимцев.
10.10.2023 22:36
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
В НХЛ запретили использовать радужные цвета в поддержку ЛГБТ
В лиге установлены новые правила.
10.10.2023 21:52
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Георгий Белоусов: у Панарина телефон кнопочный, ему не дописаться, не дозвониться
Артемию так удобнее.
10.10.2023 20:18
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Капризов стал ассистентом капитана «Миннесоты»
В этой роли он заменил защитника Мэтта Дамбу, покинувшего клуб.
10.10.2023 19:31
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в КХЛ
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в КХЛ
Встреча прошла в Уфе.
10.10.2023 19:12
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Браташ объяснил поражение «Лады» в матче с «Амуром»
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хабаровчан.
10.10.2023 16:39
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Витязь» расторг контракт с форвардом Точицким
Игрок в этом сезоне провёл три встречи в регулярке КХЛ.
10.10.2023 16:37
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Североамериканский журналист считает, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
Россиянин отстаёт от канадца на 72 шайбы.
10.10.2023 16:22
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Ак Барс» вновь обыграл на выезде «Адмирал»
Команды провели два очных матча за три дня.
10.10.2023 14:49
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.