Леонид Тамбиев: хоккей – рефлекторный вид спорта, надо доверять своим рефлексам в завершении

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:3).

«Плохое начало – в принципе, то же самое, что было в предыдущем матче. Плохая реализация моментов, много думаем. Хоккей – рефлекторный вид спорта, надо доверять своим рефлексам в завершении. Это то, о чем я говорил ребятам – завершение в этих двух матчах хромает. Нанести больше 80 бросков за две игры и забить один гол – наверное, это маловато», - цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» с 12 очками занимает 11-е, предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (23) поднялся на вторую строчку.