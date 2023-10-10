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В НХЛ запретили использовать радужные цвета в поддержку ЛГБТ

В лиге установлены новые правила.
10 октября 2023 21:52
автор: Александр Бойченко

Руководство Национальной хоккейной лиги запретило игрокам обматывать клюшки в радужные цвета с нового сезона, пишет Associated Press.

Так, НХЛ разослала всем командам новые правила, согласно которым будет запрещено менять форму и экипировку, если матч посвящен какому-либо событию, включая Pride Night («Вечер гордости»).

Таким образом, хоккеисты не смогут обматывать клюшки радужными лентами в поддержку ЛГБТ-сообществ.

Добавим, новый сезон НХЛ начнется в ночь с 10 на 11 октября матчем между «Тампой-Бэй» и «Нэшвиллом». Игра стартует в 00:30 мск.

источник: Associated Press
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