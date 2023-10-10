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«На выезде мы провели 11 матчей, где-то это должно было сказаться». Заварухин – об 1:4 от «Салавата»

Уральцы продолжают опережать уфимцев.
10 октября 2023 22:36
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

«Слабое начало с нашей стороны. «Салават Юлаев» выиграл борьбу, был сильнее, а мы не успевали за движением.

Это был один из самых тяжёлых матчей для нас с начала чемпионата. Одним из факторов стало то, что 11 игр с начала чемпионата мы провели на выезде. Где-то это должно было сказаться. Завтра у нас будет выходной, чтобы подойти к домашней серии с новыми силами», - цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице Востока. «Салават Юлаев» (18) идёт пятым.

источник: КХЛ
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