Андрей Свечников пропустит начало сезона в НХЛ

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустит начало сезона в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает журналист The Athletic Кори Лавалетт.

Первый матч регулярного чемпионата для «Каролины» состоится 12 октября.

Свечников продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки колена.

23-летний Свечников выступает за «Каролину» с 2018 года. Он был выбран на драфте НХЛ - 2018 под общим вторым номером.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23 россиянин сыграл 64 матча, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи.