Дубль Кучерова и две передачи Сергачёва принесли «Тампа-Бэй» победу над «Нэшвиллом»

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду обыграла «Нэшвилл Предаторз».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили российский нападающий Никита Кучеров и Ник Пол. Еще одна шайба на счету Брэндона Хейгела. Два раза своим партнерам ассистировал Михаил Сергачёв.

Дважды «молнии» реализовывали численное преимущество.

Гости ответили точными бросками Райана О'Райли, Юусо Пярссинена и Томаса Новака в большинстве.

Добавим, что Кучеров стал автором первого гола в сезоне-2023/24.