Гол Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл» в домашнем матче НХЛ

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 4:1.

В составе «Голден Найтс» шайбы забросили Чандлер Стивенсон (8-я минута), Джонатан Маршессо (15-я), Джек Айкел (59-я) и российский форвард Иван Барбашёв (22-я).

У «Кракен» автором единственного гола стал Джаред Маккан (29-я).

Отметим, что «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале минувшего сезона «рыцари» были сильнее «Флориды» в шести матчах.

«Вегас» 12 октября сыграет в гостях с «Сан-Хосе», «Сиэтлу» в этот же день предстоит выездная игра против «Нэшвилла».