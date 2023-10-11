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Гол Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл» в домашнем матче НХЛ

Новый сезон лиги стартовал в ночь на 11 октября.
11 октября 2023 08:38
автор: Александр Поволоцкий

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 4:1.

В составе «Голден Найтс» шайбы забросили Чандлер Стивенсон (8-я минута), Джонатан Маршессо (15-я), Джек Айкел (59-я) и российский форвард Иван Барбашёв (22-я).

У «Кракен» автором единственного гола стал Джаред Маккан (29-я).

Отметим, что «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале минувшего сезона «рыцари» были сильнее «Флориды» в шести матчах.

«Вегас» 12 октября сыграет в гостях с «Сан-Хосе», «Сиэтлу» в этот же день предстоит выездная игра против «Нэшвилла».

источник: «Советский спорт»
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