Малкин, Кросби и Летанг установили рекорд топ-лиг по количеству сезонов в одном клубе

Игроки «Питтсбурга» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг приняли участие в матче нового сезона НХЛ с «Чикаго» (2:4).

Таким образом, для хоккеистов «Пингвинз» этот чемпионат стал 18-м в качестве одноклубников. Они установили новый рекорд для ведущих спортивных лиг Северной Америки по числу сезонов, сыгранных вместе.

Ранее это достижение принадлежало бейсболистам «Нью-Йорк Янкис» Дерека Джитера, Мариано Риверу и Хорхе Посаду. Они играли вместе играли с 1995 по 2011 год.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Вашингтоном». Встреча пройдет 14 октября.