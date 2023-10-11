ЦСКА обменял Грудинина в «Северсталь» на денежную компенсацию

ЦСКА объявил о переходе защитника Владимира Грудинина в «Северсталь».

Как сообщает пресс-служба армейцев, 19-летний хоккеист отправился в команду из Череповца в обмен на денежную компенсацию.

В 2022 году на драфте НХЛ Грудинина выбрала «Каролина» в пятом раунде под общим 156-м номером.

Отметим, что Владимир провел пять сезонов в системе ЦСКА. В составе основной команды он сыграл в 42 встречах и набрал 3 (1+2) очка.

В текущем сезоне защитник провел три матча за без набранных очков с показателем полезности «-1».