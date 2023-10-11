«Вашингтон» отправил российского форварда Мирошниченко в фарм-клуб АХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко начнёт новый сезон в фарм-клубе в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба «Кэпс».

Как утверждает источник, российский хоккеист будет играть в составе «Херши Бэрс». Вместе с 19-летним форвардом в фарм-клуб отправился представитель Канады, Райли Саттера. В свою очередь, в обратном направлении к команде НХЛ присоединились канадский нападающий Коннор Макмайкл и белорусский форвард Алексей Протас.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2022 под общим 20-м номером и принял участие в предсезонном матче клуба с «Детройт Ред Уингз» (4:3), записав на свой счёт две результативные передачи. В прошлом сезоне в КХЛ он играл за «Авангард». За омский клуб он сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате, набрав четыре (3+1) очка.