«Трактор» в серии буллитов одолел «Сибирь» в КХЛ

В Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сибирь» и челябинский «Трактор».

Встреча завершилась победой «Трактора» в серии буллитов со счётом 5:4.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте встречи - отличился Никита Шашков. Чуть менее чем через две минуты Никита Сошников сравнял счёт, однако ещё до конца первой двадцатиминутки «Сибирь» снова вышла вперёд - шайбу забросил Иван Климович.

В середине второго периода Владимир Бутузов удвоил преимущество хозяев в счёте, однако до завершения второго периода Максим Шабанов вновь сократил отставание в счёте.

На 49-й минуте игрового времени Илья Морозов забросил четвёртую шайбу «Сибири» в матче, однако «Трактор» смог отыграться до конца основного времени - дубль оформил Виталий Кравцов.

В овертайме зрители забитыз голов не увидели, а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Трактора».