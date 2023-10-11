«Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в КХЛ

В Омске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Авангард» и магнитогорский «Металлург».

Встреча завершилась победой омичей со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте игрового времени - отличился Александр Петунин, выведя «Металлург» вперёд.

На 25-й минуте игрового времени Иван Игумнов сравнял счёт, а в середине второй двадцатиминутки «Авангард» вышел вперёд усилиями Райана Спунера.

На 42-й минуте в ворота «Металлурга» влетела третья шайба - отличился Рид Буше. Точку же в матче броской в пустые ворота поставил на последней минуте встречи Владимир Ткачёв.

«Авангард» одержал первую победу в последних трёх матчах. Магнитогорский «Металлург» проиграл во второй встрече кряду.