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«Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в КХЛ

Встреча состоялась в Омске.
«Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в КХЛ
11 октября 2023 18:44
автор: Александр Кожевников
автор фото: ХК "Авангард"

В Омске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Авангард» и магнитогорский «Металлург».

Встреча завершилась победой омичей со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте игрового времени - отличился Александр Петунин, выведя «Металлург» вперёд.

На 25-й минуте игрового времени Иван Игумнов сравнял счёт, а в середине второй двадцатиминутки «Авангард» вышел вперёд усилиями Райана Спунера.

На 42-й минуте в ворота «Металлурга» влетела третья шайба - отличился Рид Буше. Точку же в матче броской в пустые ворота поставил на последней минуте встречи Владимир Ткачёв.

«Авангард» одержал первую победу в последних трёх матчах. Магнитогорский «Металлург» проиграл во второй встрече кряду.

источник: «Советский спорт»
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