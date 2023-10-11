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«Барыс» обыграл московское «Динамо» в КХЛ

Встреча завершилась победой астанинцев в серии буллитов.
11 октября 2023 18:56
автор: Александр Кожевников

В Астане завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Барыс» и московское «Динамо».

Встреча завершилась победой «Барыса» в серии буллитов со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте игрового времени - отличился Адиль Бекетаев, выведя «Барыс» вперёд. На восьмой минуте «Динамо» сравняло счёт усилиями Джордана Уила, однако через две минуты Райли Барбер вновь вывел казахстанский клуб вперёд.

На 36-й минуте игрового времени Никита Гусев во второй раз за матч сравнял счёт. Больше до завершения основного времени матча зрители голов не увидели.

В овертайме забитых голов не случилось, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались хоккеисты «Барыса».

источник: «Советский спорт»
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