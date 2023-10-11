ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Алексей Заварухин объяснил, за счёт чего «Трактор» смог обыграть «Сибирь» в КХЛ

Челябинская команда одолела соперника в серии буллитов.
11 октября 2023 19:12
автор: Глеб Шевяков

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин оценил победу команды над «Сибирью» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошая игра с нашей стороны. Пропустили ненужные голы. Где-то соперник нас поймал на наших ошибках. Парни сыграли правильно, по заданию. Очень много провели в зоне атаки и забили хорошие голы. Сегодняшний матч – вектор движения «Трактора»? Мы парней немножко расслабили. Мы хотим играть в атаку. Думаю, по статистике это было видно. Много атакуем, где-то даже немножко авантюрно. Думаю, нашим болельщикам такой хоккей больше нравится. И если будет приноситься результат, если всё будет устраивать – мы в такой хоккей продолжим играть», — приводит слова 42-летнего специалиста «Чемпионат».

В настоящий момент «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков после 18 сыгранных матчей. «Сибирь» располагается на восьмой строчке, имея в своём активе 17 баллов.

источник: Чемпионат.com
«Барыс» обыграл московское «Динамо» в КХЛ
Встреча завершилась победой астанинцев в серии буллитов.
11.10.2023 18:56
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в КХЛ
«Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в КХЛ
Встреча состоялась в Омске.
11.10.2023 18:44
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Трактор» в серии буллитов одолел «Сибирь» в КХЛ
«Трактор» в серии буллитов одолел «Сибирь» в КХЛ
Встреча прошла в Новосибирске.
11.10.2023 18:00
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Вашингтон» отправил российского форварда Мирошниченко в фарм-клуб АХЛ
Игрок провёл предсезонную подготовку со столичной командой.
11.10.2023 16:42
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА обменял Грудинина в «Северсталь» на денежную компенсацию
Вместе с ЦСКА хоккеист становился обладателем Кубка Гагарина.
11.10.2023 15:05
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Малкин, Кросби и Летанг установили рекорд топ-лиг по количеству сезонов в одном клубе
Чемпионат стартовал в ночь на 11 октября.
11.10.2023 11:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бедард забыл в раздевалке клюшку перед своим дебютом в НХЛ (видео)
Первый номер драфта переволновался, но все прошло более чем успешно.
11.10.2023 08:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гол Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл» в домашнем матче НХЛ
Новый сезон лиги стартовал в ночь на 11 октября.
11.10.2023 08:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Питтсбург» проиграл «Чикаго», Малкин остался без очков
В НХЛ стартовал новый сезон.
11.10.2023 08:25
Хоккей
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.