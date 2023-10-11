Алексей Заварухин объяснил, за счёт чего «Трактор» смог обыграть «Сибирь» в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин оценил победу команды над «Сибирью» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошая игра с нашей стороны. Пропустили ненужные голы. Где-то соперник нас поймал на наших ошибках. Парни сыграли правильно, по заданию. Очень много провели в зоне атаки и забили хорошие голы. Сегодняшний матч – вектор движения «Трактора»? Мы парней немножко расслабили. Мы хотим играть в атаку. Думаю, по статистике это было видно. Много атакуем, где-то даже немножко авантюрно. Думаю, нашим болельщикам такой хоккей больше нравится. И если будет приноситься результат, если всё будет устраивать – мы в такой хоккей продолжим играть», — приводит слова 42-летнего специалиста «Чемпионат».

В настоящий момент «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков после 18 сыгранных матчей. «Сибирь» располагается на восьмой строчке, имея в своём активе 17 баллов.