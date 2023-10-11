«Торпедо» одержало волевую победу в матче КХЛ с «Северсталью»

Череповецкая «Северсталь» уступила нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе хозяев автором двух заброшенных шайб стал Александр Скоренов, еще один точный бросок в активе Кирилла Пилипенко.

У гостей два гола на счету Денниса Яна, по разу отличились Владислав Фирстов и Даниил Бокун.

По ходу матча «Северсталь» вела со счётом 3:1.

«Торпедо» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 16 баллами находится на девятой строчке.