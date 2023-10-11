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«Торпедо» одержало волевую победу в матче КХЛ с «Северсталью»

Нижегородцы отыгрались со счёта 1:3.
11 октября 2023 21:19
автор: Денис Владимиров

Череповецкая «Северсталь» уступила нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе хозяев автором двух заброшенных шайб стал Александр Скоренов, еще один точный бросок в активе Кирилла Пилипенко.

У гостей два гола на счету Денниса Яна, по разу отличились Владислав Фирстов и Даниил Бокун.

По ходу матча «Северсталь» вела со счётом 3:1.

«Торпедо» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 16 баллами находится на девятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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