«Спартак» одержал победу над ЦСКА и вышел на третье место на Западе в КХЛ

«Спартак» на своей площадке одолел ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Алексея Жамнова.

За красно-белых шайбы забросили Павел Порядин (4-я минута), Ансель Галимов (17), Иван Морозов (25), Николай Голдобин (32) и Даниил Орлов (52). За гостей голами отметились Сергей Плотников (24), Виталий Абрамов (45) и Никита Нестеров (49).

Таким образом, «Спартак» набирает 24 очка и поднимается на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 18 матчей. ЦСКА идёт на седьмой позиции, имея в своём активе 17 очков.