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«Спартак» одержал победу над ЦСКА и вышел на третье место на Западе в КХЛ

Московское дерби завершилось триумфом красно-белых.
11 октября 2023 21:42
автор: Глеб Шевяков

«Спартак» на своей площадке одолел ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Алексея Жамнова.

За красно-белых шайбы забросили Павел Порядин (4-я минута), Ансель Галимов (17), Иван Морозов (25), Николай Голдобин (32) и Даниил Орлов (52). За гостей голами отметились Сергей Плотников (24), Виталий Абрамов (45) и Никита Нестеров (49).

Таким образом, «Спартак» набирает 24 очка и поднимается на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 18 матчей. ЦСКА идёт на седьмой позиции, имея в своём активе 17 очков.

источник: «Советский спорт»
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