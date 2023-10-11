«Локомотив» победил СКА и вышел на первое место на Западе

«Локомотив» на выезде обыграл СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу ярославцев.

За железнодорожников шайбы забросили Иван Чехович (8-я минута), Даниил Тесанов (22), Георгий Иванов (25). Петербуржцы ответили голами Артёма Земчёнкова (24) и Борна Рендулича (50).

Таким образом, «Локомотив» набирает 27 очков и поднимается на первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА располагается на восьмой позиции, имея в своём активе 16 очков.