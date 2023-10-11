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Тренер ЦСКА Фёдоров объяснил, почему команда проиграла «Спартаку» в матче КХЛ

Красно-белые уступили в московском дерби.
11 октября 2023 22:25
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением по поводу того, что его команда потерпела поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:5).

«Спартак» с победой. Хорошая игра в их исполнении. Особенно в атаке. Мы имеем те же моменты, которые, насколько я помню, не повторялись так часто. С игрой в атаке у нас всё в порядке. Но в первом периоде был небольшой зазор между линией нападающих и защитников. Всё поправимо. Благодарю ребят за отдачу – тех, кто играл в третьем периоде, особенно. В принципе, все причины, все моменты понятны. Будем это всё исправлять и работать на результат», — приводит слова Фёдорова «Чемпионат».

В следующем раунде ЦСКА сыграет на своей площадке против «Сочи» (14 октября). «Спартак» в тот же день отправится в гости к нижегородскому «Торпедо».

источник: Чемпионат.com
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