«Ванкувер» снова отправил Подколзина в фарм-клуб

«Ванкувер Кэнакс» отправил российского форвард Василия Подколзина в фарм-клуб, сообщает пресс-служба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10 октября канадский клуб вернул 22-летнего нападающего в основной состав и включила его в заявку на первый матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который состоится 11 октября.

Фарм-клубом «Ванкувера» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) является «Абботсфорд Кэнакс».

Подколзин был выбран «Ванкувером» в первом раунде драфта 2019 года под общим десятым номером. В мае 2021 года нападающий заключил с клубом договор на три сезона и дебютировал за команду в сезоне-2021/22. Всего в составе «Кэнакс» он провёл 118 матчей, в которых набрал 33 очка (18 шайб и 15 передач).