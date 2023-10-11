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«Ванкувер» снова отправил Подколзина в фарм-клуб

Россиянин не сыграет в стартовом матче сезона.
11 октября 2023 22:36
автор: Денис Владимиров

«Ванкувер Кэнакс» отправил российского форвард Василия Подколзина в фарм-клуб, сообщает пресс-служба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10 октября канадский клуб вернул 22-летнего нападающего в основной состав и включила его в заявку на первый матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который состоится 11 октября.

Фарм-клубом «Ванкувера» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) является «Абботсфорд Кэнакс».

Подколзин был выбран «Ванкувером» в первом раунде драфта 2019 года под общим десятым номером. В мае 2021 года нападающий заключил с клубом договор на три сезона и дебютировал за команду в сезоне-2021/22. Всего в составе «Кэнакс» он провёл 118 матчей, в которых набрал 33 очка (18 шайб и 15 передач).

источник: «Советский спорт»
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