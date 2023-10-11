Тренер СКА Ротенберг прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда уступила «Локомотиву» со счётом 2:3.

«Серьезно готовились к игре. Понимали, насколько организованный соперник с нами сыграет. Учли все моменты. Но где‑то в первом периоде допустили ошибки. Потом поговорили с ребятами и увидели команду, на которую рассчитываем. Соперник играл на наших ошибках, мы эти три ошибки допустили. Могли вытащить игру, полностью контролировали ее ход. Такие игры нам нужны, это очень высокий уровень хоккея», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

«Локомотив» в настоящее время занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков после 17 проведённых игр. СКА находится на восьмой позиции, имея в своём активе 16 очков.