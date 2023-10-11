Игорь Никитин: мы правильно реагировали на ошибки, поэтому выиграли у СКА

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Игра складывалась, парни в атаке поиграли, где нужно, отоборонялись. График такой, что ошибки всё равно будут происходить, мы правильно реагировали на них, поэтому выиграли. Закономерна ли удачная игра против СКА? У нас ещё весь сезон впереди, поэтому закономерность — слово неправильное», — цитирует Никитина «Чемпионат».

«Локомотив» набрал 27 очков и сохранил первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА с 16 баллами находится на восьмой строчке.

В следующем матче «Локомотив» 13 октября сыграет с казахстанским «Барысом». СКА в этот же день примет на своём льду минское «Динамо».