Александр Овечкин выразил мнение о новом главном тренере «Вашингтон Кэпиталз»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил назначение на должность главного тренера клуба Спенсера Карбери.

«Думаю, он энергичный парень. Он любит быть рядом с игроками, помогать. Он хорош. Хорош ли он для команды? Да», — заявил Овечкин пресс-службе столичной команде.

Ранее Карбери работал ассистентом главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс». Он на протяжении трех лет (2018-2021 годы) руководил фарм-клубом «Вашингтона» – «Херши Бэрс».

Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ «Кэпиталз» не удалось пробиться в плей-офф турнира впервые с 2014 года.