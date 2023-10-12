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«Торонто» обыграл «Монреаль» по буллитам, Самсонов отразил 19 бросков

Встреча прошла на льду «Мэйпл Лифз».
12 октября 2023 08:10
автор: Александр Поволоцкий

«Торонто» нанёс поражение «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что хозяева одержали победу в серии буллитов со счётом 6:5 Б (0:1, 3:1, 2:3, 0:0, 1:0).

В основное время встречи нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил оформил первый хет-трик в сезоне. Также у хозяев отличились Ноа Грегор и Вильям Нюландер. Автором решающего буллита стал Митчелл Марнер.

Российский голкипер «Мэйпл Лифз» Илья Самсонов совершил 19 сэйвов.

В составе «Монреаля» голы забили Джек Эванс, Алекс Ньюхук (дважды), Коул Колфилд и Ессе Юлёнен.

источник: «Советский спорт»
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