Передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» разгромить «Эдмонтон»

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер» сыграл дома против «Эдмонтона».

Отметим, что встреча закончилась победой хозяев со счётом 8:1.

В составе «Кэнакс» забитыми голами отмелись Конор Гарланд, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер, Дакота Джошуа, а также Брока Бёзер, на счету которого сразу четыре заброшенных шайбы.

Российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал автором результативной передачи. За «нефтяников» единственный гол забил Леон Драйзайтль.