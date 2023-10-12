«Каролина» нанесла поражение «Оттаву», Зуб отметился голевой передачей

«Каролина» одержала победу над «Оттавой» в домашнем матче чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу «ураганов».

В составе «Каролины» шайбы забросили Майкл Бантинг (23-я минута), Теуво Терявяйнен (38-я), Джордан Стаал (41-я), Брэди Шей (48-я) и Джейккоб Славин (52-я).

У «Оттавы» отличились Мэтью Жозеф (4), Паркер Келли (46) и Тим Штюцле (46).

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов и Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко очков не набрали. Для обоих хоккеистов это был первый матч за новый клуб.

Защитник «Сенаторз» Артем Зуб оформил голевую передачу.