Голевая передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ

«Калгари» и «Виннипег» провели матч регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась победой «Флэймз» со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

В составе «огоньков» дважды отличился Эндрю Манджапане (дубль). По шайбе забросили Маккензи Уигар, Расмус Андерссон и Элиас Линдхольм. Российский защитник Никита Задоров отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1».

Авторами голов «Виннипега» стали Кайл Коннор, Алекс Иафалло и Марк Шайфли.

Добавим, что 15 октября «Калгари» в гостях сыграет с «Питтсбургом». «Виннипег» в этот же день примет «Флориду».