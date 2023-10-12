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Голевая передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ

Обе команды впервые сыграли в новом сезоне.
12 октября 2023 08:28
автор: Александр Поволоцкий

«Калгари» и «Виннипег» провели матч регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась победой «Флэймз» со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

В составе «огоньков» дважды отличился Эндрю Манджапане (дубль). По шайбе забросили Маккензи Уигар, Расмус Андерссон и Элиас Линдхольм. Российский защитник Никита Задоров отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1».

Авторами голов «Виннипега» стали Кайл Коннор, Алекс Иафалло и Марк Шайфли.

Добавим, что 15 октября «Калгари» в гостях сыграет с «Питтсбургом». «Виннипег» в этот же день примет «Флориду».

источник: «Советский спорт»
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