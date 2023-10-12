«Колорадо» одержал победу над «Лос-Анджелесом», Георгиев сделал 35 сейвов

«Лос-Анджелес» на своём льду уступил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу «лавин».

В составе победителей дубль оформил «Эвеланш» Микко Рантанен. Также у «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Кейл Макар и Майлз Вуд. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 35 бросков. Форвард «лавин» Валерий Ничушкин завершил матч с показателем полезности «-1».

У «Лос-Анджелеса» голы забили Карл Грундстрем и Куинтон Байфилд. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков завершил встречу при показателе полезности «-1».

Добавим, что 15 октября «Колорадо» проведет игру с «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» в этот же день встретится дома с «Каролиной».