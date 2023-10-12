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Шикарный силовой приём Дмитрия Орлова в матче с «Оттавой» (ВИДЕО)

Россиянин отметил старт сезона силовой игрой.
12 октября 2023 08:35
автор: Виталий Стопин

Минувшей ночью в Роли (штат Северная Каролина, США), прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 между «Каролиной Харрикейнз» и «Оттавой Сенаторз». Встреча завершилась победой «ураганов» со счётом 5:3.

Дебютный матч в НХЛ в составе «Каролины» провёл защитник Дмитрий Орлов. 32-летний россиянин запомнился болельщиками своей силовой игрой. По ходу матча Орлов применил зубодробительный силовой приём на нападающем «Оттавы» Мэттью Жозефе. Россиянин поймал канадца на противоходе и, согнувшись, отправил канадца «полетать».

Отметим, что Орлов в матче с «Сенаторз» результативными баллами не отметился и за 18 минут 13 секунд получил «-2» в графу полезности.

источник: «Советский спорт»
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