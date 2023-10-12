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Нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер стал автором уникального рекорда НХЛ

Форвард отметил начало нового сезона покером.
12 октября 2023 09:01
автор: Виталий Стопин

«Ванкувер Кэнакс» в стартовом для себя матче нового сезона НХЛ разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0). Главным героем встречи стал нападающий «косаток» Брок Бёзер, оформивший покер.

Отметим, что три из своих четырёх шайб Безёр забросил подряд. Таким образом, он стал первым игроком в истории НХЛ, кому удавалось оформить покер с натуральным хет-триком в стартовом матче сезона.

Примчечательно, что Брок повторил рекорд «Ванкувера» по количеству голов в стартовом матче сезона. Ранее четыре гола в первом матче регулярки удавалось забить Грегу Адамсу (1987 год) и Рику Блайту (1976 год).

Рекорд по голам в первых матчах своих команд в новом сезоне принадлежит сразу трём хоккеистам. Джо Мэлоун, Гарри Хайлэнд и Бэби Даю — они сумели отличиться в стартовом матче сезона сразу пятью шайбами.

источник: «Советский спорт»
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