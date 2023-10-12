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«Невесёлая игра для вратарей». Самсонов — о пропущенных пяти голах от «Монреаля»

Встреча закончилась со счётом 6:5 в пользу «Торонто».
12 октября 2023 09:34
автор: Виталий Овсянников

Российский хоккеист Илья Самсонов, выступающий за «Торонто» на позиции голкипера, остался недоволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б).

Вратарь пропустил пять голов и оформил только 19 сэйвов.

«Невесёлая игра для вратарей, особенно для вратарей «Торонто». Слишком много отскоков. Что есть, то есть, я старался фокусироваться на следующем броске и выиграть этот матч, забыть о том, что было. Иногда бывают такие игры. Мы выиграли, набрали два очка, результатом я доволен. Хочу просто забыть эту игру, но мы посмотрим видео с тренером вратарей, посмотрим, что было», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Напомним, в основное время встречи нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил оформил первый хет-трик в сезоне НХЛ. Также у хозяев отличились Ноа Грегор и Вильям Нюландер.

источник: ХК «Торонто Мэйпл Ливз»
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