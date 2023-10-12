Фанат «Эдмонтона» подрался с болельщиками «Ванкувера» во время матча НХЛ (ВИДЕО)

Ранним утром 12 октября в Ванкувере (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча под сводами «Роджерс-Арены» завершилась разгромом гостей со счётом 1:8.

По ходу матча обстановка накалялась не только на льду, но и на трибунах. В одном из моментов болельщик «нефтяников», раздосадованный унижением своей любимой команды, полез в драку с фанатом «Ванкувера». Во время потасовки без пролитого пива. В итоге толпа болельщиков «косаток» повалила оппонента на пол и затем скрутила его.

Интересно, что в матче также состоялась драка. В самом начале первого периода нападающий «Ванкувера» Дакота Джошуа схлестнулся с защитником «Эдмонтона» Венсаном Деарне.