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Фанат «Эдмонтона» подрался с болельщиками «Ванкувера» во время матча НХЛ (ВИДЕО)

Иногда надо уметь держать себя в руках.
12 октября 2023 09:40
автор: Виталий Стопин

Ранним утром 12 октября в Ванкувере (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча под сводами «Роджерс-Арены» завершилась разгромом гостей со счётом 1:8.

По ходу матча обстановка накалялась не только на льду, но и на трибунах. В одном из моментов болельщик «нефтяников», раздосадованный унижением своей любимой команды, полез в драку с фанатом «Ванкувера». Во время потасовки без пролитого пива. В итоге толпа болельщиков «косаток» повалила оппонента на пол и затем скрутила его.

Интересно, что в матче также состоялась драка. В самом начале первого периода нападающий «Ванкувера» Дакота Джошуа схлестнулся с защитником «Эдмонтона» Венсаном Деарне.

источник: «Советский спорт»
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