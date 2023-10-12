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Финн Теэму Пулккинен объяснил своё решение вернуться в КХЛ

Нападающий заключил контракт с «Куньлунем».
12 октября 2023 10:34
автор: Виталий Стопин

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен объяснил своё возвращение в КХЛ. Финн рассказал, почему решил подписать контракт с китайским клубом.

«Мог ли я остаться играть в Европе? Сейчас могло произойти всё что угодно. Я внимательно изучал все возможности, которые появлялись у меня, ждал подходящего момента. Шанс остаться в Европе тоже был, но я получил возможность оказаться в „Куньлуне“.

Я не думал, что с КХЛ может не получиться. Понимаю, что сейчас тяжёлая ситуация, клубы имеют права подписывать только трёх легионеров. Всегда знал, что, если я захочу вернуться в КХЛ, то рано или поздно такая возможность у меня появится. Но я хотел посмотреть, какие у меня будут варианты. Предложение от „Куньлуня“ поступило в нужный момент. Всё сложилось отлично», — приводит слова Пулккинена «Чемпионат».

На протяжении двух предыдущих сезонов Пулккинен выступал в составе «Трактора». Также в КХЛ он играл за московское и минское «Динамо» и ярославский «Локомотив». Всего в КХЛ форвард провёл 258 матчей и набрал 159 (91+68) очков.

источник: Чемпионат.com
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