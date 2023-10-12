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Дмитрий Губерниев: Овечкину важна поддержка «Вашингтона» и Кремля в погоне за рекордом Гретцки

Первый матч чемпионата «Кэпиталз» проведут 14 октября с «Питтсбургом».
Дмитрий Губерниев: Овечкину важна поддержка «Вашингтона» и Кремля в погоне за рекордом Гретцки
12 октября 2023 10:53
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: НХЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результативности российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Журналист ответил на вопрос: сможет ли 38-летний хоккеист забросить 50 шайб в новом сезоне НХЛ.

«Если травм не случится, то Овечкин и 50 голов сможет забить, и скоро рекорд Гретцки побьет. Я понимаю, что 38 лет — уже не мальчик. Но спорт — это не только игра на площадке, но в принципе борьба, в том числе с естественным старением. Овечкин же профессионал, он должен справиться. Но без сомнений, партнеры должны помочь. Важна поддержка команды, «Вашингтона», Москвы, Кремля и Белого дома — причем сразу двух Белых домов, по обе стороны Атлантики», - приводит «Матч ТВ» слова Губерниев.

Добавим, что на счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. Канадец продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю лиги.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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