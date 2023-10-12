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Первый номер драфта-2023 Бедард забросил дебютную шайбу в НХЛ, но не спас «Чикаго» от поражения

Хоккеист набирает очки в двух матчах кряду.
12 октября 2023 10:59
автор: Александр Поволоцкий

«Бостон» нанёс поражение «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Игра на арене «Ти-Ди Гарден» закончилась победой хозяев площадки с счетом 3:1.

Отметим, что автором единственной шайбы »Чикаго» стал 18-летний форвард Коннора Бедарда. Первый номер драфт-2023 отличился на 6-й минуте, забросив дебютную шайбу в НХЛ.

В предыдущем матче канадский нападающий сделал результативную передачу. Бедард стал третьим в списке самых молодых игроков НХЛ, кому удалось набрать очко в дебютном матче.

источник: «Советский спорт»
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