«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв на выезде «Амур»

В четверг, 12 октября, в Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом».

Победу со счетом 5:3 одержал казанский клуб.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кателевский, Илья Сафонов, Александр Радулов, Дмитрий Яшкин и Никита Лямкин. У «Амура» дубль оформил Евгений Грачёв. ещё одну шайбу забросил Александр Щемеров.

Таким образом, «Ак Барс» набрал 25 баллов и поднялся на первое место в таблице Востока, в активе «Амура» девятая строчка и 16 очков.

14 октября команды проведут ещё один очный поединок.

КХЛ, регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Ак Барс» (Казань) – 3:5

Голы: Щемеров, 12:23; Грачёв, 46:54; 54:24; - Кателевский, 02:20; Сафонов, 16:30; Радулов, 19:37; Яшкин, 25:53; Лямкин, 44:18.