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«Хочется наблюдать как он забивает». Легенда НХЛ — о погоне Овечкина за Гретцки

Хенрик Лундквист — о капитане «Вашингтона».
12 октября 2023 15:13
автор: Виталий Овсянников

Шведский хоккеист Хенрик Лундквист, выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился мнением о погоне капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Даже если бы мы не говорили о том, что он, возможно, побьёт рекорд, я всё равно хотел бы увидеть, как он забивает. Независимо от того, рекорд это или нет, но как хоккейный болельщик тебе хочется наблюдать как он забивает», — цитирует Лундквиста AP News.

Добавим, что на счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. Канадец продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю лиги.

источник: AP News
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