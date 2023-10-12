«Хочется наблюдать как он забивает». Легенда НХЛ — о погоне Овечкина за Гретцки

Шведский хоккеист Хенрик Лундквист, выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился мнением о погоне капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Даже если бы мы не говорили о том, что он, возможно, побьёт рекорд, я всё равно хотел бы увидеть, как он забивает. Независимо от того, рекорд это или нет, но как хоккейный болельщик тебе хочется наблюдать как он забивает», — цитирует Лундквиста AP News.

Добавим, что на счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. Канадец продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю лиги.