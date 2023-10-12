Кросби: мы с Овечкиным приносим нам максимум пользы, играя друг против друга

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский форвард Александр Овечкин. Встреча состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.

«Обе команды понимают, что когда мы играем друг с другом, в таких матчах есть что-то большее. Это развивалось годами… Имея возможность все эти годы противостоять друг другу, мы с Овечкиным, вероятно, приносим нам обоим максимум пользы», — цитирует Кросби журналистка Мишель Крекиоло.

Овечкин и Кросби сыграют друг против друга в регулярках НХЛ в 66-й раз. Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, «Питтсбург» выбрал Кросби под первым номером на драфте-2005. Оба являются капитанами своих команд.