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Кросби: мы с Овечкиным приносим нам максимум пользы, играя друг против друга

Новая встреча легенд НХЛ 14 октября.
12 октября 2023 21:07
автор: Денис Владимиров

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский форвард Александр Овечкин. Встреча состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.

«Обе команды понимают, что когда мы играем друг с другом, в таких матчах есть что-то большее. Это развивалось годами… Имея возможность все эти годы противостоять друг другу, мы с Овечкиным, вероятно, приносим нам обоим максимум пользы», — цитирует Кросби журналистка Мишель Крекиоло.

Овечкин и Кросби сыграют друг против друга в регулярках НХЛ в 66-й раз. Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, «Питтсбург» выбрал Кросби под первым номером на драфте-2005. Оба являются капитанами своих команд.

источник: «Советский спорт»
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