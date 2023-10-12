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«Сочи» по буллитам обыграл в гостях «Нефтехимик»

Нижнекамцы остались на последнем месте в таблице.
12 октября 2023 21:35
автор: Денис Владимиров

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

В основное время у хозяев шайбы забросили Александр Дергачёв и Энтони Камара. В составе южан точными бросками отметились Артём Волков и Данила Галенюк.

Решающую попытку в серии послематчевых штрафных бросков реализовал словацкий нападающий Михал Криштоф.

«Сочи» с 23 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 12 баллами находится на последней, 12-й строчке таблицы Востока.

источник: «Советский спорт»
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