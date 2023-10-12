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Плющев остался недоволен судейством в матче «Спартак» – ЦСКА в КХЛ

Московское дерби завершилось победой красно-белых.
12 октября 2023 23:36
автор: Глеб Шевяков

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике работу судейской бригады на матче между «Спартаком» и ЦСКА (5:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Всё по-прежнему, скандал за скандалом. Возьмите последний матч «Спартак» — ЦСКА, очередная грубая, результативная ошибка. Если в предыдущем скандале пострадал «Спартак» — от «Сочи», то теперь к красно-белым долг вернулся. О чём речь? Гол Голдобина. Стопроцентный фол Порядина на форварде ЦСКА Каменеве, тот падает, теряет шайбу — и через одну-две секунды «Спартак» забрасывает шайбу. Победную шайбу!», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 18 матчей. ЦСКА идёт на седьмой позиции, имея в своём активе 17 очков.

источник: Russia-Hockey.ru
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