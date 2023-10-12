Форвард «Вашингтона» рассказал, мешает ли клубу погоня Овечкина за рекордом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон считает, что погоня капитана команды, российского хоккеиста Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки лишь помогает клубу в борьбе за победы.

«Я думаю, это помогает и Овечкину, и команде. Если Александр играет хорошо и забивает голы, у команды будут хорошие шансы на победу. Как товарищ по команде я хотел бы, чтобы он следовал за историей, но в конце концов главное — это коллектив.

Вы никогда не услышите, чтобы он сказал, что рекорд важнее. При этом то, что он делает, довольно классно», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. Канадец продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю лиги.