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Форвард «Вашингтона» рассказал, мешает ли клубу погоня Овечкина за рекордом

Овечкин отстаёт от Гретцки на 72 шайбы.
12 октября 2023 23:40
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон считает, что погоня капитана команды, российского хоккеиста Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки лишь помогает клубу в борьбе за победы.

«Я думаю, это помогает и Овечкину, и команде. Если Александр играет хорошо и забивает голы, у команды будут хорошие шансы на победу. Как товарищ по команде я хотел бы, чтобы он следовал за историей, но в конце концов главное — это коллектив.

Вы никогда не услышите, чтобы он сказал, что рекорд важнее. При этом то, что он делает, довольно классно», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. Канадец продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю лиги.

источник: NHL (НХЛ)
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