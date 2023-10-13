Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», Шестеркин сделал 24 сэйва

«Рейнджерс» обыграли на выезде «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Игра завершилась победой гостей со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

В составе команды из Нью-Йорка дубль оформил Крис Крайдер (13-я и 52-я минуты). По шайбе забросили Алексис Лафренье (4-я), Джейкоб Труба (59-я) и российский форвард Артемий Панарин (33-я). На счёту последнего также голевая передача.

Панарин признан второй звездой матча. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25.

Автором единственной шайбы «Баффало» стал Джон-Джейсон Петерка (38-я).