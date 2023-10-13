Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Флориду» Бобровского

«Миннесота» на своём льду обыграла «Флориду» в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги

Встреча завершилась победой «Уайлд» со счетом 2:0.

В составе «дикарей» заброшенными шайбами отметились защитник Брок Фэйбер (8-я минута) и нападающий Йоэль Эрикссон Эк (33-я). Российский форвард Кирилл Капризов отдал результативную передачу. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 19 сейвов.

15 октября «Миннесота» сыграет на выезде с «Торонто». «Флорида» днём ранее встретится в гостях с «Виннипегом».